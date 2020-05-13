Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуму внесли закон о расширении прав полиции 

Lenta.ru 12 часов назад
В Госдуму внесли закон о расширении прав полиции
Фото: РИА Новости
Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму законопроект о расширении прав полиции. Об этом в среду, 13 мая, сообщает ТАСС.
По данным агентства, полицейские смогут вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты. При этом в границах оцепления полиция сможет осуществлять личный осмотр граждан, их транспортных средств и находящихся при них вещей.
Полицейские смогут воспользоваться этим правом для предотвращения терактов и при обеспечении безопасности граждан во время массовых беспорядков и при чрезвычайных ситуациях.
Новый закон предоставляет сотрудникам полиции возможность более широкого использования оружия. В частности, полицейские смогу открывать огонь при совершение действий, которые можно расценить, как угрозу нападения на сотрудника полиции. А не только при попытке задерживаемого прикоснуться к оружие, как в действующем законе.
23 апреля сообщалось, что в законопроекте, расширяющим полномочия полиции, предлагается обязать граждан представляться при обращении к сотрудникам правоохранительных органов
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Последние новости
Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь В России предсказали создание новой глобальной бизнес-модели из-за коронавируса В России предсказали создание новой глобальной бизнес-модели из-за коронавируса Россияне начнут зарабатывать по-новому благодаря коронавирусу Россияне начнут зарабатывать по-новому благодаря коронавирусу
Комментарии 5
Политика , Госдума , Правительство РФ , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка вылечилась от COVID и покончила с собой
Россиянка вылечилась от COVID и покончила с собой 6
Путин переназначил Фрадкова
Путин переназначил Фрадкова 12
Песков рассказал о судьбе «блокатора вирусов»
Песков рассказал о судьбе «блокатора вирусов» 12
«Самое время взять камень»: Китай угрожает Западу
«Самое время взять камень»: Китай угрожает Западу 204
В США рассказали о сложностях войны с Россией в России
В США рассказали о сложностях войны с Россией в России 7
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Меркель пригрозила России новыми санкциями
01:02
Меркель пригрозила России новыми санкциями
В мире
«Коронавирус может никогда не уйти»
00:59
«Коронавирус может никогда не уйти»
В мире
Песков рассказал о состоянии Мишустина
04:44
Песков рассказал о состоянии Мишустина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение