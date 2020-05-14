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Новый премьер Ирака пригласил Путина в Багдад 

Газета.Ru и ещё 6 2 часа назад
Новый премьер Ирака пригласил Путина в Багдад
Фото: РИА Новости
Новый премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи передал через посла РФ Максима Максимова приглашение российскому президенту Владимиру Путину посетить Багдад, пеердает РИА "Новости" со ссылкой на канцелярию премьера.
Парламент Ирака на 7 мая одобрил состав правительства аль-Каземи. Максимов передал премьеру письменное поздравление от Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в котором содержалось приглашение посетить Москву.
Премьер заявил, что Ирак ценит крепкие отношения с Россией и пригласил президента Путина посетить Багдад.
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Политика , Ближний Восток , Михаил Мишустин , Максим Максимов , Владимир Путин , РИА Новости , Ирак
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