Новый премьер Ирака пригласил Путина в Багдад 

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Парламент Ирака на 7 мая одобрил состав правительства аль-Каземи. Максимов передал премьеру письменное поздравление от Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина , в котором содержалось приглашение посетить Москву.

Премьер заявил, что Ирак ценит крепкие отношения с Россией и пригласил президента Путина посетить Багдад.