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Названа причина блокировки инстаграма Кадырова 

Артём Кульша 1 час назад
Названа причина блокировки инстаграма Кадырова
Фото: РИА Новости
Инстаграм-аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова был заблокирован из-за санкций, введенных против него властями США. Об этом представитель компании Facebook сообщил РИА Новости.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», инстаграм Кадырова Kadyrov_95, на который подписаны почти 1,5 миллиона человек, перестал быть доступен. Попытка посетить его стала приводить на страницу с сообщением о том, что посетитель, «возможно, воспользовался недействительной ссылкой или страница была удалена».
В компании Facebook, которая владеет социальной сетью, объяснили, что инстаграм главы Чеченской республики был заблокирован из-за санкций, которые в его отношении ввели власти США.
«Мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств», — подчеркнул представитель компании.
В 2017 году фейсбук и инстаграм Кадырова уже были заблокированы. Тогда в Facebook также назвали причиной этого введенные против главы Чечни американские санкции. Он сам заявил, что его социальные сети были заблокированы из-за критики политики руководства Соединенных Штатов в исламском мире.
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Политика , Общество , Рамзан Кадыров , США , Чеченская Республика
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