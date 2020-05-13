Названа причина блокировки инстаграма Кадырова 

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», инстаграм Кадырова Kadyrov_95, на который подписаны почти 1,5 миллиона человек, перестал быть доступен. Попытка посетить его стала приводить на страницу с сообщением о том, что посетитель, «возможно, воспользовался недействительной ссылкой или страница была удалена».

В компании Facebook, которая владеет социальной сетью, объяснили, что инстаграм главы Чеченской республики был заблокирован из-за санкций, которые в его отношении ввели власти США.

«Мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств», — подчеркнул представитель компании.

В 2017 году фейсбук и инстаграм Кадырова уже были заблокированы. Тогда в Facebook также назвали причиной этого введенные против главы Чечни американские санкции. Он сам заявил, что его социальные сети были заблокированы из-за критики политики руководства Соединенных Штатов в исламском мире.