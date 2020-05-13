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Названа причина удаления аккаунта Рамзана Кадырова в Instagram 

Вечерняя Москва 13 часов назад
Названа причина удаления аккаунта Кадырова в Instagram
Фото: Официальный сайт президента России
Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram удалили из-за санкций против него. Об этом 13 мая сообщил представитель компании Facebook.
Отмечается, что крупнейшая в мире социальная сеть действует в рамках санкционного законодательства США. Компания Facebook постоянно принимает меры для выполнения своих правовых обязательств, сообщает РИА Новости.
Ранее аккаунты Кадырова уже блокировали в 2017 году. Тогда глава Чечни заявил, что в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что его записи читают сотни тысяч молодых людей из США.
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Политика , Рамзан Кадыров , Госдеп США , РИА Новости , Чеченская Республика
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