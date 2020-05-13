Названа причина удаления аккаунта Кадырова в Instagram

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Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram удалили из-за санкций против него. Об этом 13 мая сообщил представитель компании Facebook.

Отмечается, что крупнейшая в мире социальная сеть действует в рамках санкционного законодательства США. Компания Facebook постоянно принимает меры для выполнения своих правовых обязательств, сообщает РИА Новости.