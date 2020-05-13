Названа причина удаления аккаунта Кадырова в Instagram

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram удалили из-за санкций против него. Об этом 13 мая сообщил представитель компании Facebook.
Отмечается, что крупнейшая в мире социальная сеть действует в рамках санкционного законодательства США. Компания Facebook постоянно принимает меры для выполнения своих правовых обязательств, сообщает РИА Новости.
Ранее аккаунты Кадырова уже блокировали в 2017 году. Тогда глава Чечни заявил, что в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что его записи читают сотни тысяч молодых людей из США.