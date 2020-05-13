Россия показала Японии, что реальные перспективы силового разрешения курильского вопроса сильно отличаются от тех, что описывает разведка США. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Китайское издание Sohu проанализировало последние события в отношениях Японии с Россией и пришло к выводу: Токио пребывает в неприятном удивлении. Обозреватели отмечают: многие десятилетия японские политики надеялись получить от РФ Курильские острова, но в последнее время поняли: эта дипломатия на Москву не действует. Потому премьер Синдзо Абэ сменил тактику и стал проводить совместно с США масштабные учения в Тихом океане.

Предполагается, что Токио видел в американских военных сильный козырь, который можно использовать против России. Недавно очередные учения были проведены на Окинаве , где отрабатывалось проведение десантной операции. В ответ Россия вывела на масштабные маневры более 20 кораблей Тихоокеанского флота, в которых задействовала корабли поддержки и авиацию. По данным Китая, такой ответ неприятно удивил Токио — столь мощных сил в Японском море там увидеть не рассчитывали.

"Нужно понимать, что на фоне переговоров России и Японии по Курильским островам всегда маячила тень Соединенных Штатов, — отмечает Леонков. — Токио никогда не был самостоятельным игроком в этом диалоге, как бы японские власти не заявляли об этом. Весь диалог полностью контролировался Вашингтоном — именно поэтому результатов, какие могла дать здоровая дипломатическая беседа, быть изначально не могло.

Ведь Россия напрямую говорила, что вопрос с урегулированием территорий напрямую связан с военным присутствием США. А японцы даже обсуждать этот вопрос наотрез отказывались, показывая этим, что идут в фарватере политики Штатов. Американцы же наращивали свое военное присутствие в этом регионе — Япония закупала комплексы противоракетной обороны, официально разрешила увеличить контингент США на острове Окинава. Штаты модернизируют свои базы только в этом году на это выделено $20 млрд".

Российский ответ планам Японии

В 2018 году министр обороны России Сергей Шойгу официально заявил: Курилы намеренно не были задействованы на учениях "Восток-2018", так как об этом просил официальный Токио. При этом японские атташе даже приглашались для наблюдения за маневрами, но предпочли не приезжать. Однако Россия не скрывала, что намерена укреплять боеспособность островов, несмотря на бурные протесты японской стороны.

Так, с 2016 года, по данным Минобороны, прошло перевооружение соединений и воинских частей на Курильских островах. В частности, размещены береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также беспилотники нового поколения "Элерон-3". на боевое дежурство на архипелаге заступили подразделения противовоздушной обороны с зенитными ракетными комплексами малой дальности "Тор-М2У". И, конечно, особое внимание уделено перевооружению Тихоокеанского флота РФ.

"Россия много лет подряд наблюдала, как японская сторона за дипломатической риторикой по Курилам проводила определенные военно-стратегические действия совместно с США. Потому вполне логично, что ведомство Шойгу предприняло ответные меры по укреплению обороноспособности для защиты российского суверенитета на островах. Там опять появилась воздушная армия, продолжается обновление флота.

Проще говоря, Россия всего лишь адекватно выстраивает свою линию ответа на различные эксцессы, которые вполне могут произойти. Маневры, в том числе совместные с Китаем — часть этой стратегии. Минобороны в Восточном военном округе развернуло масштабную и планомерную работу, в том числе по отработке полетов стратегических бомбардировщиков. Потому удивление японцев вполне объяснимо", — подчеркивает Леонков.

"Штурм Курил" уже не вариант

"Япония пытается вести себя максимально доброжелательно по отношению к России, однако это не более чем маска. Токио крайне раздражен и не оставляет надежд отобрать Курилы. По всей видимости, именно такую цель перед собой поставил Синдзо Абэ", — отметили китайские аналитики.

Они уверены: Россия не намерена передавать Курилы кому бы то ни было, а делает их своим форпостом в Тихом океане.

"Несмотря на то, что японские военно-морские силы весьма боеспособны, им нечего противопоставить российской армии с ее мощным ракетным вооружением Если Япония решится отобрать силой эти острова и пойдет на штурм, то ее ожидает разгром. России потребуется всего 24 часа, чтобы преподать урок своему противнику и одержать над ним победу ", — заключают аналитики Sohu.

"Японцы не зря оказались неприятно удивлены военной мощью России — разведка США много лет убеждала Токио, что на Дальнем Востоке у Москвы нет серьезные и представляющих угрозу сил. Вооружения старые и древние, как и корабли, боевая авиация расформирована. Вашингтон доказывал: силовое давление вынудит Россию пойти на уступки Японии, в том числе в территориальном вопросе.