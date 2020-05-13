Кадырова заблокировали в Instagram

Страница главы Чечни в социальной сети Instagram снова заблокирована. Причины официально пока не называются.
«К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — такая запись появилась на месте бывшей страницы чеченского лидера в соцсети.
С учетом того, что ранее аккаунт Кадырова компания Facebook закрывала уже дважды, можно предположить, что это очередные действия, связанные с тем, что глава Чечни находится в санкционном списке США.
Помимо Кадырова, закрыты также страницы спикера парламента Чечни Магомеда Даудова и депутата Госдумы от республики Адама Делимханова, а также вице-премьера республики и экс-командира специального отряда быстрого реагирования «Терек» Росгвардии Абузайда Висмурадова, пишет «Обзор».