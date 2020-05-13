Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Страница Кадырова в Instagram заблокирована 

ИА Regnum и ещё 7 7 часов назад
Кадырова заблокировали в Instagram
Фото: ТАСС
Страница главы Чечни в социальной сети Instagram снова заблокирована. Причины официально пока не называются.
«К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — такая запись появилась на месте бывшей страницы чеченского лидера в соцсети.
С учетом того, что ранее аккаунт Кадырова компания Facebook закрывала уже дважды, можно предположить, что это очередные действия, связанные с тем, что глава Чечни находится в санкционном списке США.
Помимо Кадырова, закрыты также страницы спикера парламента Чечни Магомеда Даудова и депутата Госдумы от республики Адама Делимханова, а также вице-премьера республики и экс-командира специального отряда быстрого реагирования «Терек» Росгвардии Абузайда Висмурадова, пишет «Обзор».
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
ИА Regnum: последние новости
Меркель: атака «российских хакеров» мешает наладить отношения с Москвой Меркель: атака «российских хакеров» мешает наладить отношения с Москвой Депутаты Керчи пожаловались Мишустину на проблему с надбавками медикам Депутаты Керчи пожаловались Мишустину на проблему с надбавками медикам Архангельская область и Ненецкий автономный округ готовятся объединиться Архангельская область и Ненецкий автономный округ готовятся объединиться
Политика , Интернет , Магомед Даудов , Адам Делимханов , Росгвардия , Госдума , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выпуск F-35 оказалось под угрозой срыва из-за С-400
Выпуск F-35 оказалось под угрозой срыва из-за С-400
Россияне оценили последнее обращение Путина к нации
Россияне оценили последнее обращение Путина к нации
СМИ рассекретили возлюбленного дочери Гузеевой
СМИ рассекретили возлюбленного дочери Гузеевой
Жертва предательства: ЕС отнимает у Германии триллионы
Жертва предательства: ЕС отнимает у Германии триллионы
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Депздрав опроверг сообщения о смертности от COVID-19 в РФ
01:02
Депздрав опроверг сообщения о смертности от COVID-19 в РФ
Общество
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
США уличили Китай во взломе исследований о COVID-19
00:23
США уличили Китай во взломе исследований о COVID-19
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение