Кадырова заблокировали в Instagram

Страница главы Чечни в социальной сети Instagram снова заблокирована. Причины официально пока не называются.

«К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — такая запись появилась на месте бывшей страницы чеченского лидера в соцсети.

С учетом того, что ранее аккаунт Кадырова компания Facebook закрывала уже дважды, можно предположить, что это очередные действия, связанные с тем, что глава Чечни находится в санкционном списке США.