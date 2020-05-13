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Пушков рассказал, как изменится мир из-за коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 16 часов назад
Пушков рассказал, как изменится мир из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
После окончания пандемии коронавируса в мире свою роль укрепят национальные государства, а концепция «многополярного мира» станет реальной, заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в статье для «Российской газеты».
«Сегодня ни Китай, ни Россия, ни Иран, ни Индия, ни Турция, ни многие другие страны мира не признают морального права США возглавить современный мир», — пишет он в статье.
По мнению сенатора, у концепции «многополярного мира» появляется все больше сторонников. В рамках концепции выделяют три страны, которые больше всего влияют на международную политику, — Россию, Китай и США.
Таким образом, считает Пушков, мир перестает быть «однополюсным» и становится «трехполюсным».
«В этом неравнобедренном треугольнике две вершины — Россия и Китай — намного ближе друг к другу, чем к третьей в лице США. И это будет частично уравновешивать все еще сохраняющуюся превосходящую мощь США на ряде направлений», — отметил сенатор.
Пушков уверен, что глобализм перестанет быть главным трендом, и ограничится объективными потребностями обществ.
Ранее Пушков выразил мнение, что столкновение между США и Китаем может «принять форму политической войны с бактериологическим оттенком».
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Комментарии 5
Политика , Алексей Пушков , Совет Федерации , "Российская газета" , Индия , Иран , Китай , США , Турция
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