Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал циничными попытки украинской дипмиссии в Вашингтоне провести параллель между победой над нацизмом в 1945 году и внутриукраинским конфликтом.

По словам российского дипломата, текст послания, направленного военным атташе Украины Борисом Кременецким проживающим в США ветеранам из бывшего СССР, прислали сотрудникам российского посольства «недоуменные и возмущенные ветераны и члены их семей, не имеющие никакого отношения к современной Украине». В нем украинский военный, в частности в контексте победы во Второй мировой войне, говорил о необходимости «защитить территориальную целостности и суверенитет Украины от российской агрессии». При этом Кременецкий повторил слова народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова «враг будет разбит, победа будет за нами!» «Выходит это трагикомично», — отметил Антонов, слова которого приводятся на странице посольства в соцсети Facebook.

Российский дипломат подчеркнул, что попытки посольства Украины «провести в обращении к участникам Великой Отечественной войны параллель между разгромом нацизма в 1945 году и шестилетним внутриукраинским конфликтом, в котором автор в нарушение Минских договоренностей хотел бы одержать военную победу», выглядят цинично. «Замечу, что его „побратимы“ чуть ли не ежедневно обстреливают Донбасс и проживающих там ветеранов, а в Вашингтоне он обвиняет в этом Россию», — заявил Антонов.

«Сложно комментировать лишенные всякой логики заходы украинской дипломатии к теме Победы в целом. Налицо попытки встроиться в хор тех, кто ставит СССР — основную силу, разгромившую ценой колоссальных жертв нацизм, — на одну доску с гитлеровской Германией, тех, кто утверждает, что начало войне было положено «пактом Молотова-Риббентропа» 1939 года, а не Мюнхенским сговором западных демократий с Гитлером и Муссолини в 1938 году», — отметил российский посол.

По мнению дипломата, главная причина подобного поведения представителей Украины — «попытка представить Россию врагом». При этом, по его словам, российская сторона никогда не рассматривала «украинский народ в качестве враждебного для россиян». «Украинцы — это братья. И это не лозунг, это мое восприятие ситуации. Твердо убежден, что кто бы ни старался отделить Украину от России, он проиграет. Нужного результата — заставить украинцев и россиян жить только в национальных квартирах — противники нашей дружбы не добьются. Пройдут годы, и Россия и Украина будут так же мирно, по-братски жить, как это было долгие— долгие годы до этого», — убежден Антонов.

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