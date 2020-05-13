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СМИ: В России может появиться новый регион 

Алиса Селезнёва и ещё 4 1 час назад
О намерении объединиться в единый регион 13 мая должны объявить власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По словам источников, сегодня в столице НАО — Нарьян-Маре — пройдет совещание с главами правительств обоих регионов, затем временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с заявлением об объединении субъектов.
По их данным, ожидается, что референдум об объединении должен пройти уже в этом году.
«В двух субъектах пересекаются интересы нефтяных компаний, и было бы логичным создание общего, если так можно выразиться, нефтегазового бассейна (в случае объединения регионов)», — пояснил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
Последний раз российские регионы объединялись в 2008 году: 1 марта 2008 года Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ стали Забайкальским краем.
«Рамблер» писал, что ранее подписание соглашения о сотрудничестве парламентов Крыма и Севастополя было названо «первым шагом к объединению регионов». Документ, по мнению аналитиков, является показателем охлаждения борьбы местных политических элит.
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Политика , Видео , Григорий Березкин , Александр Цыбульский , Владимир Климанов , РАНХиГС , Архангельская Область , Ненецкий Автономный Округ
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