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По словам источников, сегодня в столице НАО — Нарьян-Маре — пройдет совещание с главами правительств обоих регионов, затем временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с заявлением об объединении субъектов.

По их данным, ожидается, что референдум об объединении должен пройти уже в этом году.

«В двух субъектах пересекаются интересы нефтяных компаний, и было бы логичным создание общего, если так можно выразиться, нефтегазового бассейна (в случае объединения регионов)», — пояснил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Последний раз российские регионы объединялись в 2008 году: 1 марта 2008 года Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ стали Забайкальским краем.

«Рамблер» писал, что ранее подписание соглашения о сотрудничестве парламентов Крыма и Севастополя было названо «первым шагом к объединению регионов». Документ, по мнению аналитиков, является показателем охлаждения борьбы местных политических элит.