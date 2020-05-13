Телеведущая Ксения Собчак заявила, что намерена продолжать свои попытки заниматься политикой — по словам журналистки, рано или поздно она все же станет политическим деятелем.

В 2018 году Собчак, участвовавшая в выборах президента РФ от партии "Гражданская инициатива", стала четвертой в избирательной гонке, набрав 1,68% голосов.

"Политика — это моя страсть, я очень хочу заниматься политической деятельностью. К сожалению, в нашей стране это не так просто, и у меня была одна попытка, я надеюсь, будет еще и не одна", — сказала Собчак в трансляции на своей странице в Instagram.

По ее словам, необходимо дождаться того, чтобы людей, которые, как и она, " хотят изменений, но при этом не хотят их революционным путем", было больше.

"Это моя следующая большая цель. И что бы ни случилось, сколько бы лет ни прошло, я все равно уверена, что я к этому приду так или иначе — просто здесь важно дождаться правильного момента", — добавила телеведущая.

На вопрос, в чем она готова измениться, чтобы прийти к своей цели, Собчак ответила, что не любит "скрывать какие-то вещи на потребу публике", и в этом плане ей было бы сложно менять себя.