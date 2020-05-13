Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак заявила, что продолжит попытки заниматься политикой 

РИА Новости и ещё 2 13 минут назад
Политика — моя страсть: Собчак рассказала о планах
Фото: © Ксения Собчак \ Youtube
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что намерена продолжать свои попытки заниматься политикой — по словам журналистки, рано или поздно она все же станет политическим деятелем.
В 2018 году Собчак, участвовавшая в выборах президента РФ от партии "Гражданская инициатива", стала четвертой в избирательной гонке, набрав 1,68% голосов.
"Политика — это моя страсть, я очень хочу заниматься политической деятельностью. К сожалению, в нашей стране это не так просто, и у меня была одна попытка, я надеюсь, будет еще и не одна", — сказала Собчак в трансляции на своей странице в Instagram.
По ее словам, необходимо дождаться того, чтобы людей, которые, как и она, " хотят изменений, но при этом не хотят их революционным путем", было больше.
"Это моя следующая большая цель. И что бы ни случилось, сколько бы лет ни прошло, я все равно уверена, что я к этому приду так или иначе — просто здесь важно дождаться правильного момента", — добавила телеведущая.
На вопрос, в чем она готова измениться, чтобы прийти к своей цели, Собчак ответила, что не любит "скрывать какие-то вещи на потребу публике", и в этом плане ей было бы сложно менять себя.
"Я всегда горжусь тем, что мне наплевать на общественное мнение, я не буду ради этого общественного мнения становиться какой-то удобной для них, и я знаю, что надо сделать для того, чтоб быть удобной, — как говорить, как правильно себя вести", — заявила Собчак.
Видео дня. Заммэра Новороссийска наказали за шашлыки с местной элитой
Последние новости
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом Правительство утвердило выплаты семьям с детьми Правительство утвердило выплаты семьям с детьми Путин назвал основную причину смертности от коронавируса в мире Путин назвал основную причину смертности от коронавируса в мире
Комментарии 2
Политика , Общество , Шоу-бизнес , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Поклонской пытались убить
Дочь Поклонской пытались убить
Певцову пожелали «мучений в аду»
Певцову пожелали «мучений в аду»
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Видео
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
01:14
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
00:21
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
В мире США
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
00:15
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
Новости Москвы Происшествия
Белый дом рассказал о здоровье Путина
01:00
Белый дом рассказал о здоровье Путина
Политика
Навка рассказала о состоянии Пескова
00:48
Навка рассказала о состоянии Пескова
Политика
Названо условие для поездок россиян за границу
00:27
Названо условие для поездок россиян за границу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение