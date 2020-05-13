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В Совфеде рассказали о ностальгической боли Польши из-за России 

Газета.Ru 32 минуты назад
Новая стратегия национальной безопасности Польши говорит о ее ностальгической боли из-за России. О таком предположении рассказал RT сенатор Владимир Джабаров.
Ранее глава Польши Анджей Дуда утвердил новую стратегию нацбезопасности республики, в которой главной угрозой для Польши значилась "неоимперская политика" РФ.
Сенатор полагает, что Польша, обвиняя российскую сторону в захватнических планах, пытается забыть собственную историю. А новая стратегия — это некая ностальгическая боль Польши.
"Польша мечтала протянуть свою империю от запада до северных морей, но на ее пути всегда стояла Россия", — объяснил Джабаров.
При этом он констатировал, что такие обвинения будут беспрерывными. В связи с этим, единственное решение, которое видит сенатор, — это двигаться вперед и искать точки соприкосновения.
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Политика , Видео , Владимир Джабаров , Анджей Дуда , Совет Федерации , Польша
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