Путин раскритиковал работу по выдаче выплат на детей 

Президент России Владимир Путин раскритиковал министерства из-за проблем с оформлением выплат на детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что портал госуслуг не справился с объемом заявок.

Президент уточнил, что на следующий день после объявления о дополнительных выплатах заявки на портале госуслуг оставили более миллиона человек.

«Знаю, что сейчас коллеги из министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание так же, как и на другие вопросы подобного рода», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что дополнительные выплаты необходимо распространить и на детей до трех лет.

Как писал «Рамблер», 11 мая правительство утвердило дополнительные выплаты на детей, предложенные Путиным. С 1 июня россияне с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно смогут получить единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка. Подать заявку на господдержку на сайте госуслуг можно до 1 октября 2020 года, также оформить выплату можно, обратившись в МФЦ.

Заявка должна обрабатываться в течение пяти дней, а выплата происходить в последующие три дня.