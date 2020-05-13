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Путин раскритиковал работу по выдаче выплат на детей 

Мария Иванова и ещё 1 10 часов назад
Путин раскритиковал работу по выдаче выплат на детей
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин раскритиковал министерства из-за проблем с оформлением выплат на детей. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин отметил, что портал госуслуг не справился с объемом заявок.
Президент уточнил, что на следующий день после объявления о дополнительных выплатах заявки на портале госуслуг оставили более миллиона человек.
«Знаю, что сейчас коллеги из министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание так же, как и на другие вопросы подобного рода», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что дополнительные выплаты необходимо распространить и на детей до трех лет.
Как писал «Рамблер», 11 мая правительство утвердило дополнительные выплаты на детей, предложенные Путиным. С 1 июня россияне с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно смогут получить единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка. Подать заявку на господдержку на сайте госуслуг можно до 1 октября 2020 года, также оформить выплату можно, обратившись в МФЦ.
Заявка должна обрабатываться в течение пяти дней, а выплата происходить в последующие три дня.
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Политика , Владимир Путин
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