"Так как вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже. Даже антибиотики не пришлось принимать… у мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей. Все идет хорошо", — написала она в своем аккаунте в Instagram.

Она уточнила, что у нее сразу была высокая температура, а "у мужа несколько дней была небольшая".