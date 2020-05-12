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Навка рассказала о состоянии заразившегося коронавирусом Пескова 

РИА Новости 31 минуту назад
Российская фигуристка Татьяна Навка сообщила, что идет на поправку, а у ее супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова "ситуация посложнее".
Песков госпитализирован с коронавирусом
"Так как вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже. Даже антибиотики не пришлось принимать… у мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей. Все идет хорошо", — написала она в своем аккаунте в Instagram.
Она уточнила, что у нее сразу была высокая температура, а "у мужа несколько дней была небольшая".
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Татьяна Навка
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