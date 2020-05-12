Навка рассказала о состоянии Пескова 

Российская фигуристка Татьяна Навка рассказала о состоянии здоровья своего мужа, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Ранее и Песков, и Навка были госпитализированы с коронавирусом.
Навка сообщила в Instagram, что идет на поправку: температуры и кашля уже нет. Фигуристка отметила, что у ее супруга «ситуация немного посложнее», однако заверила, что «под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо».
Она рассказала, что у них с Песковым были разные симптомы: у нее сразу поднялась высокая температура, а у мужа температура несколько дней была немного повышена.
Как сообщал «Рамблер», о болезни Дмитрия Пескова стало известно 12 мая. Он и его жена Татьяна Навка проходят лечение в одной из государственных больниц. По словам представителя Кремля, в последний раз он очно контактировал с главой государства Владимиром Путиным около месяца назад.