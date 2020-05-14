Россия встала на защиту Китая в споре с США

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“Мы, конечно, с озабоченностью и тревогой следим за тем, что происходит в плане обвинений из Вашингтона в адрес КНР, нашего стратегического партнера. Мы неоднократно свою позицию по этой теме излагали, и она сводится к тому, что никаких оснований упрекать Китай в том, что что-то было предпринято несвоевременно, неправильно, неадекватно в течение всего периода борьбы с вирусом COVID-19, нет”, — заявил Рябков на презентации внеочередного специального доклада международного дискуссионного клуба "Валдай" «Не одичать в "осыпающемся мире".

»Мы видим, как и политики, и дипломаты, и наиболее ответственные лица в исполнительной власти в Вашингтоне буквально на ежедневной основе умножают список претензий, адресованный Китаю, пытаются навязать всему международному сообществу антикитайский дискурс“, — подчеркнул дипломат.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф