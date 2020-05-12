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Володин рассказал, что встречался с Песковым давно 

РИА Новости и ещё 6 5 часов назад
Володин рассказал о встрече с Песковым
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что давно встречался с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.
Ранее Песков сообщил РИА Новости, что заболел коронавирусом и находится в больнице.
"С Дмитрием Сергеевичем виделись давно. Он, кстати, соблюдал все правила, которые на первом этапе уже и наши врачи, и санитарно-эпидемиологические службы тогда обязывали соблюдать: ходил в перчатках, в маске", — заявил Володин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Он добавил, что коронавирус опасен и может поражать даже тех, кто соблюдает все меры и ограничения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Кавказ , СНГ , Дмитрий Песков , Вячеслав Володин , Госдума , РИА Новости
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