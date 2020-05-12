Володин рассказал о встрече с Песковым

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Ранее Песков сообщил РИА Новости, что заболел коронавирусом и находится в больнице.

"С Дмитрием Сергеевичем виделись давно. Он, кстати, соблюдал все правила, которые на первом этапе уже и наши врачи, и санитарно-эпидемиологические службы тогда обязывали соблюдать: ходил в перчатках, в маске", — заявил Володин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Он добавил, что коронавирус опасен и может поражать даже тех, кто соблюдает все меры и ограничения.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.