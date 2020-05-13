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Захарова оценила сообщения западных СМИ o смертности от коронавируса в России 

Парламентская газета и ещё 5 36 минут назад
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» во вторник назвала «залпом фейков» сообщения западных СМИ о якобы заниженных данных по смертности от коронавируса в стране.
Накануне газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ и экспертов соощила, что в апреле в Москве и Санкт-Петербурге умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние 5 лет.
Захарова отметила, что в упомянутой публикации отсутствует официальная позиция Москвы. В статье есть цитаты президента Владимира Путина и главы Роспотребнадзора Анны Поповой, но они произносились ранее.
«Не может быть такого, что, когда речь идет об объективной журналистике и готовится материал, который будет, в общем-то, разоблачать, не приводилась бы актуальная позиция российской стороны именно по этой теме. В данном случае превалирует мнение, только подтверждающее правоту заявленного тезиса», — сказала дипломат.
При этом, Захарова отметила, что если в западной публикации заявлена позиция Москвы, то она обычно сопровождается комментариями. «Никогда наша информация, которая идет от первоисточника — от официальных лиц, — никогда не дается западными журналистами как она есть, она всегда обкладывается мнениями большого количества экспертов, таких же официальных лиц, но с другой стороны», — обратила внимание представитель МИД.
По последним данным, в России зарегистрировали порядка 232 тысяч инфицированных, 2116 скончались, 43,5 тысячи выздоровели.
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Политика , Видео , Анна Попова , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , Роспотребнадзор , Financial Times , Москва , Санкт-Петербург
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