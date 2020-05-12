Дочь Поклонской пытались убить

На дочь депутата Госдумы Натальи Поклонской было совершено покушение в 2014 году. Об этом она рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Гордон поинтересовался у Поклонской, какую профессию намерена выбрать ее 15-летняя дочь и в какой вуз собирается поступить. Депутат призналась, что девочка еще не определилась со своим будущим и выбирает между юристом и психологом.

Отвечая на вопрос о вузе, Поклонская отметила, что не стала бы озвучивать решение дочери из соображений безопасности.

По словам депутата, на нее несколько раз совершались покушения, а один раз покушались на жизнь дочери — в 2014 году в Симферополе после проведения референдума о присоединении Крыма к России.

«Не понимаю, как можно опускаться до такой низости. Я всю жизнь по долгу службы имела дело с бандитами, но они до такого не опускались», — отметила Поклонская.

Как сообщал «Рамблер», в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Наталья Поклонская заняла должность прокурора республики. После вступления в должность Поклонская инициировала возбуждения уголовного дела по факту получения тяжких телесных повреждений сотрудникам спецподразделения «Беркут». В 2015 году заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Мустафы Джемилева, Рефата Чубарова, Ленура Ислямова, инициировала запрещение деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в РФ.