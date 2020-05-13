Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Сербия обсудили ситуацию с коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 14 8 часов назад
Россия и Сербия обсудили ситуацию с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Министры обороны России и Сербии Сергей Шойгу и Александар Вулин по телефону обсудили ситуацию с коронавирусом и сотрудничество стран, пишет ТАСС со ссылкой на минобороны.
Отмечается, что Вулин поблагодарил Шойгу за помощь России в борьбе с коронавирусом.
Также обсуждалось "состояние и перспективы российско-сербского военного сотрудничества".
Ранее Россия направила в Сербию самолеты с врачами и медоборудованием, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Газета.Ru: последние новости
РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ могут объединить РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ могут объединить Володин рассказал, что депутаты носят значки против коронавируса Володин рассказал, что депутаты носят значки против коронавируса Мишустин заявил, что доплаты медикам должны быть выплачены вовремя Мишустин заявил, что доплаты медикам должны быть выплачены вовремя
Политика , Сергей Шойгу , Министерство обороны , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Правая сторона отказала»: Маршал о состоянии Носкова
«Правая сторона отказала»: Маршал о состоянии Носкова
Сябитову возмутила пенсия Гузеевой
Сябитову возмутила пенсия Гузеевой
Эмин Агаларов объявил о разводе
Эмин Агаларов объявил о разводе
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Меркель пригрозила России новыми санкциями
01:02
Меркель пригрозила России новыми санкциями
В мире
«Коронавирус может никогда не уйти»
00:59
«Коронавирус может никогда не уйти»
В мире
Песков рассказал о состоянии Мишустина
04:44
Песков рассказал о состоянии Мишустина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение