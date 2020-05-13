Россия и Сербия обсудили ситуацию с коронавирусом 

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Сербии Министры обороны России Сергей Шойгу и Александар Вулин по телефону обсудили ситуацию с коронавирусом и сотрудничество стран, пишет ТАСС со ссылкой на минобороны

Отмечается, что Вулин поблагодарил Шойгу за помощь России в борьбе с коронавирусом.

Также обсуждалось "состояние и перспективы российско-сербского военного сотрудничества".

Ранее Россия направила в Сербию самолеты с врачами и медоборудованием, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.