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Представитель Эрдогана пожелал Пескову скорейшего выздоровления 

РИА Новости и ещё 12 1 час назад
Представитель Эрдогана пожелал Пескову выздоровления
Фото: РИА Новости
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун пожелал пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову скорейшего выздоровления от COVID-19.
Ранее Песков сообщил РИА Новости, что заболел коронавирусом и находится в больнице.
"Мы придаем большое значение координации и сотрудничеству в борьбе с эпидемией COVID-19 с дружественной Россией. Желаю моему другу, пресс-секретарю Кремля Пескову скорейшего выздоровления. Мы добьемся успеха вместе!" — написал Алтун по-русски в своем микроблоге в Twitter.
Он отметил, что турецкие власти мобилизуют инфраструктуру здравоохранения для россиян, проживающих в Турции, и российских туристов, которые посетят страну.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Политика , В мире , Дмитрий Песков , РИА Новости , Турция
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