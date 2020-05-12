Представитель Эрдогана пожелал Пескову выздоровления

Все новости на карте

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун пожелал пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову скорейшего выздоровления от COVID-19.

Ранее Песков сообщил РИА Новости, что заболел коронавирусом и находится в больнице.

"Мы придаем большое значение координации и сотрудничеству в борьбе с эпидемией COVID-19 с дружественной Россией. Желаю моему другу, пресс-секретарю Кремля Пескову скорейшего выздоровления. Мы добьемся успеха вместе!" — написал Алтун по-русски в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что турецкие власти мобилизуют инфраструктуру здравоохранения для россиян, проживающих в Турции, и российских туристов, которые посетят страну.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф