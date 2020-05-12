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Госпитализированная Навка рассказала об их с Песковым состоянии 

RT на русском и ещё 21 13 часов назад
Представитель Эрдогана пожелал Пескову выздоровления
Фото: РИА Новости
Бывшая фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, рассказала об их с мужем состоянии.
«Нас с мужем госпитализировали, подтверждён COVID-19. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Из последних симптомов — совсем не чувствую запахи», — написала Навка в Instagram.
Олимпийская чемпионка также призналась, что у Пескова «ситуация немного сложнее».
«Главное без паники, но обязательно прислушивайтесь к своему организму, у всех симптомы могут быть индивидуальными, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая», — добавила Навка.
Ранее Навка была госпитализирована с коронавирусом.
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Политика , В мире , Ситуация в мире , Дмитрий Песков , Татьяна Навка , Владимир Путин
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