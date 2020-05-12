В Совфеде оценили новую стратегию нацбезопасности Польши 

Польше нет смысла увеличивать свои оборонные расходы из-за якобы "агрессивной политики" России , поскольку конкурировать в части военных возможностей с нашей страной она все равно не сможет, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов

Президент Польши Анджей Дуда во вторник подписал новую стратегию национальной безопасности республики, где в качестве самой большой угрозы для страны указывается "агрессивная политика" России. В связи с этим в документе говорится о необходимости увеличения оборонных расходов до 2,5% ВВП.

"Пусть тратят на оборону сколько не жалко, этими деньгами польских налогоплательщиков они оплачивают свои фантомные страхи и ложные цели. Россия имеет оборонную военную стратегию и не собирается ни на кого нападать, включая Польшу. И польские политики, и военные должны хорошо понимать, что конкурировать с Россией в части военных возможностей Польша не может по определению, даже если будет тратить на оборону в разы больше", — сказал Морозов.

Он считает, что такой позицией Польша тем самым "выслуживается перед своим патроном" США и предлагает себя в качестве главного антироссийского форпоста в Европе. "На пользу ей это в исторической перспективе точно не пойдёт", — заявил сенатор.