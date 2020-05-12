Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде оценили новую стратегию нацбезопасности Польши 

РИА Новости 14 часов назад
В Совфеде оценили новую стратегию нацбезопасности Польши
Фото: РИА Новости
Польше нет смысла увеличивать свои оборонные расходы из-за якобы "агрессивной политики" России, поскольку конкурировать в части военных возможностей с нашей страной она все равно не сможет, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.
Президент Польши Анджей Дуда во вторник подписал новую стратегию национальной безопасности республики, где в качестве самой большой угрозы для страны указывается "агрессивная политика" России. В связи с этим в документе говорится о необходимости увеличения оборонных расходов до 2,5% ВВП.
"Пусть тратят на оборону сколько не жалко, этими деньгами польских налогоплательщиков они оплачивают свои фантомные страхи и ложные цели. Россия имеет оборонную военную стратегию и не собирается ни на кого нападать, включая Польшу. И польские политики, и военные должны хорошо понимать, что конкурировать с Россией в части военных возможностей Польша не может по определению, даже если будет тратить на оборону в разы больше", — сказал Морозов.
Он считает, что такой позицией Польша тем самым "выслуживается перед своим патроном" США и предлагает себя в качестве главного антироссийского форпоста в Европе. "На пользу ей это в исторической перспективе точно не пойдёт", — заявил сенатор.
Видео дня. Заммэра Новороссийска наказали за шашлыки с местной элитой
Последние новости
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом Правительство утвердило выплаты семьям с детьми Правительство утвердило выплаты семьям с детьми Путин назвал основную причину смертности от коронавируса в мире Путин назвал основную причину смертности от коронавируса в мире
Комментарии 1
Политика , Олег Морозов , Анджей Дуда , Совет Федерации , РИА Новости , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певцову пожелали «мучений в аду»
Певцову пожелали «мучений в аду»
Дочь Поклонской пытались убить
Дочь Поклонской пытались убить
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Видео
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
01:38
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
Шоу-бизнес
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
01:14
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
00:21
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
В мире США
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
00:15
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
Новости Москвы Происшествия
Белый дом рассказал о здоровье Путина
01:00
Белый дом рассказал о здоровье Путина
Политика
Навка рассказала о состоянии Пескова
00:48
Навка рассказала о состоянии Пескова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение