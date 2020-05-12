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Лавров рассказал об американской помощи России 

Вероника Полынина и ещё 8 16 минут назад
США оказывают помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы оказываем помощь странам Евросоюза, которые заинтересованы в этой помощи, и мы принимаем помощь от зарубежных стран, в том числе готовы ее принимать и от членов Евросоюза, и от Соединенных Штатов уже принимаем, как вы знаете», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, его слова приводит RT.
Как сообщал «Рамблер», 7 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что предложил поставить в РФ медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких. По его словам, российский президент Владимир Путин принял его предложение.
К 12 мая в России выявлено 232 243 случая заражения коронавирусом, за сутки число заболевших возросло на 10 899 человек. За весь период зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.
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Политика , Видео , В мире , США , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , ЕС
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