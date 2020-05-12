Министр также заявил, что страны Содружества Независимых Государств (СНГ) адекватно и своевременно реагируют на пандемию коронавирусной инфекции.

«Мы отметили, что СНГ в целом оперативно реагирует на меняющуюся реальность, вырабатывает согласованные шаги по противодействию пандемии. Активно функционирует созданный какое-то время назад вне связи с нынешней коронавирусной инфекцией Координационный совет по санитарной охране территорий от инфекционных болезней», — сказал Лавров, передает ТАСС.

Он также отметил, что главы стран-членов СНГ обсудят на заседании 29 мая борьбу с коронавирусной инфекцией и преодоление ее последствий. «Поддержали предложение Республики Узбекистан вынести тему о дальнейших шагах по борьбе с распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции на заседание Совета глав правительств СНГ, которое намечено на 29 мая», — сказал Лавров.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон работают над вопросами взаимной помощи в борьбе с коронавирусом.

В апреле глава МИД Сергей Лавров рассказал о признательности Трампа России за помощь в борьбе с коронавирусом, а посол США Джон Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы помочь России в борьбе с коронавирусом.