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Воробьев пожелал терпения подмосковным медсестрам 

Lenta.ru 14 часов назад
Воробьев пожелал терпения подмосковным медсестрам
Фото: Андрей Жабин / Пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Андрей Воробьев поздравил медсестер Подмосковья с профессиональным праздником и пожелал им терпения, сил и здоровья. Поздравление главы региона опубликовано Instagram-аккаунте областного правительства.
«Понимаю, как вам сейчас тяжело, как вы устаете, как мало спите и не видите своих родных. (…) Спасибо, что вы у нас есть», — сказал Воробьев.
Он отметил, что эту работу выбирают только отзывчивые и чуткие люди.
14 апреля Андрей Воробьев поблагодарил медицинских работников региона за самоотдачу в условиях распространения коронавирса. Он подчеркнул, что в это трудное время в целом увеличилось количество добрых поступков.
Позже губернатор сообщил, что регион располагает достаточным количеством средств индивидуальной защиты для медиков.
Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая.
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Политика , После праздников , Андрей Воробьев , Московская область
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