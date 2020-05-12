Воробьев пожелал терпения подмосковным медсестрам 

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Губернатор Андрей Воробьев поздравил медсестер Подмосковья с профессиональным праздником и пожелал им терпения, сил и здоровья. Поздравление главы региона опубликовано Instagram-аккаунте областного правительства.

«Понимаю, как вам сейчас тяжело, как вы устаете, как мало спите и не видите своих родных. (…) Спасибо, что вы у нас есть», — сказал Воробьев.

Он отметил, что эту работу выбирают только отзывчивые и чуткие люди.

14 апреля Андрей Воробьев поблагодарил медицинских работников региона за самоотдачу в условиях распространения коронавирса. Он подчеркнул, что в это трудное время в целом увеличилось количество добрых поступков.

Позже губернатор сообщил, что регион располагает достаточным количеством средств индивидуальной защиты для медиков.

Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая.