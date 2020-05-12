Жириновский появился в Госдуме без перчаток и маски 

«По одному нужно, а не группой! Потом всех заразите к черту! Кхе! И здесь тоже много! Одна камера! Все! Остальных домой!» — произносит он на видеозаписи, которую опубликовало агенство, стоя при этом в защитных очках, но без медицинской маски и перчаток.

С 12 мая в Москве, как сообщал «Рамблер», вступил в силу запрет на пользование общественным транспортом и появление в общественных местах без защитных масок и перчаток.

Ранее исполняющий обязанности руководителя государственного казенного учреждения (ГКУ) «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил, что сегодня пассажиров общественного транспорта без масок и перчаток будут лишь предупреждать, но в дальнейшем станут предпринимать более строгие меры.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, началась в декабре в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,1 миллиона человек.

В России число заболевших превысило 232,2 тысячи человек, число выздоровевших — 43,5 тысячи человек, число умерших — 2,1 тысячи человек.