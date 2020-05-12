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«Стало стыдно»: Чубайс сделал заявление 

Алиса Селезнёва 36 минут назад
Чубайсу стало стыдно
Фото: ТАСС
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс показал в Facebook свой рабочий стол, заявив, что ему стыдно за беспорядок.
«Посмотрел на присланный нам с коллегами пример хоум-офиса (слева), потом на свой стол. Стало стыдно. Все бросил, срочно буду убираться», — написал он.
На выложенной Чубайсом фотографии видно, что у него на столе стоят пустые бутылки из-под воды, чашка и блюдце, лежат книги, бумаги, наушники.
В комментариях к записи пользователи соцсети отметили, что беспорядок на столе вполне рабочий.
Как писал «Рамблер», ранее режим самоизоляции, действующий в столице из-за коронавируса, продлили до 31 мая. С 12 мая к работе возвращаются предприятия промышленности и строительства. Также с 12 мая в городе вводится обязательный масочный режим.
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Политика , Анатолий Чубайс , Роснано
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