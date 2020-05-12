Чубайсу стало стыдно

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«Посмотрел на присланный нам с коллегами пример хоум-офиса (слева), потом на свой стол. Стало стыдно. Все бросил, срочно буду убираться», — написал он.

На выложенной Чубайсом фотографии видно, что у него на столе стоят пустые бутылки из-под воды, чашка и блюдце, лежат книги, бумаги, наушники.

В комментариях к записи пользователи соцсети отметили, что беспорядок на столе вполне рабочий.

Как писал «Рамблер», ранее режим самоизоляции, действующий в столице из-за коронавируса, продлили до 31 мая. С 12 мая к работе возвращаются предприятия промышленности и строительства. Также с 12 мая в городе вводится обязательный масочный режим.