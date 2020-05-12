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Чубайсу стало стыдно 

Lenta.ru 40 минут назад
Чубайсу стало стыдно
Фото: ТАСС
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс показал условия, в которых он трудится дома в режиме самоизоляции. Снимок рабочего места он опубликовал на своей странице в Facebook.
«Посмотрел на присланный нам с коллегами пример хоум-офиса (слева), потом на свой стол. Стало стыдно. Все бросил, срочно буду убираться», — подписал фотографию Чубайс.
На снимке видно, что стол главы «Роснано» заставлен бутылками с водой, кроме того, на нем много хаотично разложенных бумаг и книг. В комментариях к публикации пользователи Facebook оставили фотографии своих рабочих мест. Они не стали критиковать Чубайса за бардак, отметив, что «где беспорядок — там и работа, а где все по полочкам разложено, там работы нет».
страница Анатолия Чубайса в Facebook
Ранее, в апреле, пенсии россиян предложили направить на идеи Чубайса. Речь шла о возможности размещения средств пенсионных резервов в фонды прямых и венчурных инвестиций. Ими в России как раз занимаются госпоркорация «Роснано», Российская венчурная компания (РВК) и ряд других госкомпаний и фондов.
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Комментарии 3
Политика , Анатолий Чубайс , Роснано , Российская венчурная компания
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