Чубайсу стало стыдно 

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс показал условия, в которых он трудится дома в режиме самоизоляции. Снимок рабочего места он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Посмотрел на присланный нам с коллегами пример хоум-офиса (слева), потом на свой стол. Стало стыдно. Все бросил, срочно буду убираться», — подписал фотографию Чубайс.

На снимке видно, что стол главы «Роснано» заставлен бутылками с водой, кроме того, на нем много хаотично разложенных бумаг и книг. В комментариях к публикации пользователи Facebook оставили фотографии своих рабочих мест. Они не стали критиковать Чубайса за бардак, отметив, что «где беспорядок — там и работа, а где все по полочкам разложено, там работы нет».

страница Анатолия Чубайса в Facebook