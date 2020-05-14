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Поклонская ответила Гордону на обвинения в предательстве 

News.ru и ещё 6 38 минут назад
Поклонская ответила Гордону на обвинения
Фото: ТАСС
Бывший прокурор Крыма, российский депутат Наталья Поклонская пожелала всего хорошего украинскому журналисту Дмитрию Гордону, назвавшему женщину «символом предательства», так как она гражданка Украины.
После онлайн-интервью с Поклонской, журналист заявил, что эта беседа будет вкладом в посвящённый российской агрессии судебный процесс в Гааге. Депутат, в свою очередь, отказалась критиковать Гордона и поблагодарила за данную им возможность высказаться.
Дмитрий во время нашего общения дал возможность мне высказаться, и это достойно. Гадостей в отношении Гордона говорить не буду, потому что считаю его человеком, желающим иметь свою позицию, которую в нынешних условиях невозможно выразить объективно. Желаю ему только всего хорошего, — цитирует Поклонскую РИА Новости.
Также экс-прокурор рассматривает возможность самой проинтервьюировать журналиста.
Я вот думаю предложить Дмитрию взять у него интервью… Кому как, а мне понравилось с ним общаться! — написала Поклонская в своём телеграм-канале.
Как сообщал NEWS.ru ранее, депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала заявление Киева о «возвращении» Крыма в состав Украины «позором украинской дипломатии». Так она прокомментировала предложение посла Украины в Германии Андрея Мельника заключить пари о будущей судьбе полуострова с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером.
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Комментарии 1
Политика , Украина , Крым наш , Андрей Мельник , Наталья Поклонская , Дмитрий Гордон , Герхард Шредер , Госдума , РИА Новости , Гаага , Республика Крым
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