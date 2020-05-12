В Совфеде оценили внесенную в конгресс резолюцию по РФ

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Он счел документ неприемлемой попыткой вмешательства во внутренние дела страны, передает RT.

"Никаких фактов, как всегда, не приводится, а сама ситуация описывается как аксиома, не требующая доказательств. А потом уже вокруг этого строятся всевозможные предложения об ответных американских мерах", — заявил Косачев.

Сенатор также предположил, что резолюция может являться элементом "внутренней возни" в Соединенных Штатах.

"Очередной вброс, очередной проект резолюции, который пытается в глазах и в сознании американских обывателей закрепить образ России как страны тоталитарной, где не соблюдаются права человека и где не существует никаких свобод", — резюмировал он.

Ранее стало известно о намерении конгресса США обсудить резолюцию по "нарушению прав человека в России". Документ разработали глава комитета — демократ от штата Нью-Йорк Элиот Энгел и член комитета, республиканец от штата Техас Майкл Маккол