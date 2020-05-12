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Жириновский предложил перенести начало учебного года на 1 октября 

Москва24 1 час назад
Жириновский выступил за перенос начала учебного года
Фото: ТАСС
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года в 2020 году на 1 октября. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Учебный год надо начинать с 1 октября. Эпидемия заставляет нас. Лето испорчено. Давайте продлим его", — заявил политик.
Жириновский подчеркнул, что в сложившейся ситуации было бы уместно установить сроки каникул для учеников, студентов, учителей и преподавателей в пределах августа и сентября.
Ранее замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил, что учебный год в Росси не только начнется 1 сентября, как и ранее, но и в очном формате. Специалист также подчеркнул, что только около 15 процентов школ готовы работать с дистанционным обучением.
Нынешний формат удаленного обучения сохранится в Москве до 31 мая. Это касается учеников старших классов.
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Политика , Общество , Дмитрий Глушко , Владимир Жириновский , ЛДПР
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