Заболевшая COVID–19 министр рассказала о своих страхах

Любимова отметила, что у нее есть тревоги и страхи, но справиться с ними ей помогает возможность «спокойно отлежаться» и постоянная связь с коллегами.

По словам министра, температура у нее немного повышается днем и вечером, но это не мешает ей работать. Любимова подчеркнула, что проведет дома положенный срок.