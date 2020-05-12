Заболевшая COVID–19 министр рассказала о своих страхах

Глава Министерства культуры Ольга Любимова, у которой ранее выявили новый коронавирус, рассказала, что продолжает работать из дома. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эфир «России 24».
Любимова отметила, что у нее есть тревоги и страхи, но справиться с ними ей помогает возможность «спокойно отлежаться» и постоянная связь с коллегами.
По словам министра, температура у нее немного повышается днем и вечером, но это не мешает ей работать. Любимова подчеркнула, что проведет дома положенный срок.
Как писал «Рамблер», ранее коронавирус выявили у премьера-министра России Михаила Мишустина и главы Минстроя Владимира Якушева. Они чувствуют себя нормально, на прошлой неделе президент Владимир Путин рассказал, что Мишустин идет на поправку.