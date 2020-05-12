Беглов выступил с заявлением после ЧП в Петербурге

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Как писал «Рамблер», пожар произошел в больнице, где лечат пациентов с новым коронавирусом, 12 мая. В МЧС рассказали, что загорелось помещение на шестом этаже, площадь пожара составила десять квадратных метров.

По последним данным, жертвами происшествия стали пять человек, как минимум четверо из них находились на аппаратах ИВЛ. Осведомленный источник «Интерфакса» назвал перегрузку аппарата ИВЛ возможной причиной возгорания.

Беглов днем 12 мая приехал на место трагедии и анонсировал проверки, которые проведет городская администрация.