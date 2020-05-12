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В Петербурге после пожара проверят все больницы 

Мария Иванова 6 минут назад
Беглов выступил с заявлением после ЧП в Петербурге
Фото: ТАСС
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил проверить работу всех медицинских учреждений города после пожара в больнице Святого Георгия. Об этом сообщает «Фонтанка».
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Как писал «Рамблер», пожар произошел в больнице, где лечат пациентов с новым коронавирусом, 12 мая. В МЧС рассказали, что загорелось помещение на шестом этаже, площадь пожара составила десять квадратных метров.
По последним данным, жертвами происшествия стали пять человек, как минимум четверо из них находились на аппаратах ИВЛ. Осведомленный источник «Интерфакса» назвал перегрузку аппарата ИВЛ возможной причиной возгорания.
Беглов днем 12 мая приехал на место трагедии и анонсировал проверки, которые проведет городская администрация.
Петербургское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Прокуратура начала проверку соблюдения требований противопожарной безопасности в больнице.
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Политика , Александр Беглов , Генпрокуратура РФ , МЧС , СКР , Интерфакс , Санкт-Петербург
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