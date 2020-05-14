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В Госдуме запаслись оберегами от коронавируса 

Ura.Ru и ещё 17 14 минут назад
В Госдуме запаслись оберегами от коронавируса
Фото: © URA.RU
Ряд депутатов Госдумы носят на пиджаке специальные значки. Как рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, это специальные устройства, отпугивающие коронавирус.
Тему странных значков на пиджаках коллег поднял на заседании Думы эсер Игорь Моляков, пишет «Интерфакс». Парламентарий начал переживает, что уже несколько дней замечает у депутатов на груди белые кресты.
«Что за белые кресты, может, они пояснят», — выступил на заседании депутат. Ответил ему спикер Вячеслав Володин.
«Насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус», — сообщил председатель Госдумы.
Перед заседанием Думы стало известно, что депутат Оксана Пушкина заразилась коронавирусом. По её словам, у нее нет никаких симптомов инфекции, однако тест показал положительный результат, пишет RT.
Ранее о блокаторе вирусов рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Но уже 27 марта выяснилось, что один из сотрудников администрации президента России заражен коронавирусом. Накануне Песков сам оказался в больнице с диагнозом двусторонняя пневмония.
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Политика , Дмитрий Песков , Оксана Пушкина , Игорь Моляков , Вячеслав Володин , Администрация Президента РФ , Госдума , Интерфакс
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