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Депутаты начали носить значки от коронавируса 

News.ru и ещё 17 52 минуты назад
Депутаты начали носить значки от коронавируса
Фото: duma.gov.ru
Некоторые депутаты Госдумы начали носить белые значки в лацканах пиджаков. Это вызвало ряд вопросов у их коллег.
Так, парламентарий «Справедливой России» Игорь Моляков поднял эту тему на всеобщее обсуждение.
Вот есть у нас законом утверждённый значок депутата, а некоторые носят другие значки. Вот Макаров коллега — это что за белые кресты, может, они пояснят, — поинтересовался он на заседании.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что это устройства, которые отпугивают коронавирус, передаёт «Интерфакс».
Не буду эту тему продолжать, а то здесь у меня коллеги так креативят, вы не представляете. Учитывая, что вы собаковод, вы знаете, от чего иногда там приобретают аналогичные устройства, — добавил он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзору предложили развенчать мифы россиян о коронавирусе.
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Политика , Игорь Моляков , Вячеслав Володин , Госдума , Справедливая Россия , Роспотребнадзор , Интерфакс
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