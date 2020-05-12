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В Крыму отреагировали на условия Украины для «возвращения» полуострова 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Заявления экс-главы МИД Украины Павла Климкина о «возвращении» Крыма являются очередным бредом, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Очередной бред. Я не думаю, что найдутся отчаянно смелые люди, которые рискнут забрать Крым. Крымчан никто не заставит вернуться в чужую Украину и оставить свою историческую Родину — Россию», — сказал РИА «Новости» Гемпель.
Он отметил, что возвращение Крыма в состав России было неизбежно, поскольку это был осознанный выбор крымчан.
«Этот процесс только ускорили украинские марионеточные политики. Необходимо Климкину и иже с ним не забывать, что санкции может в ответ ввести Россия, и тогда Украине будет очень сложно», — добавил Гемпель.
Ранее Климкин заявил, что Крым вернется в состав Украины при соблюдении двух условий. Первое — продолжение санкционного давления на Россию, второе — желание крымчан вернуться в состав Украины.
Также накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев разрабатывает стратегию для «возвращения» Крыма, всего предусмотрены три тактических задачи.
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Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , Юрий Гемпель , Павел Климкин , Дмитрий Кулеба , МИД , РИА Новости , Республика Крым
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