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«Очередной бред. Я не думаю, что найдутся отчаянно смелые люди, которые рискнут забрать Крым. Крымчан никто не заставит вернуться в чужую Украину и оставить свою историческую Родину — Россию», — сказал РИА «Новости» Гемпель.

Он отметил, что возвращение Крыма в состав России было неизбежно, поскольку это был осознанный выбор крымчан.

«Этот процесс только ускорили украинские марионеточные политики. Необходимо Климкину и иже с ним не забывать, что санкции может в ответ ввести Россия, и тогда Украине будет очень сложно», — добавил Гемпель.

Ранее Климкин заявил, что Крым вернется в состав Украины при соблюдении двух условий. Первое — продолжение санкционного давления на Россию, второе — желание крымчан вернуться в состав Украины.