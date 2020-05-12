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«Очередной бред»: В Крыму ответили МИД Украины 

Павел Тиунов 16 минут назад
Заявление МИД Украины об условиях, выполнение которых будет способствовать «возвращению» Крыма Украине, — «бред», заявил депутат крымского парламента Юрий Гемпель. По его словам, вряд ли «найдутся люди, которые рискнут забрать Крым», сообщает РИА Новости.
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Ранее, как сообщал «Рамблер», глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Крым можно «забрать» только, если продолжить давить на Россию при помощи санкций, а также если большинство жителей полуострова изъявит желание «вернуть» республику в состав Украины.
«Очередной бред», — заявил Юрий Гемпель, комментируя слова министра украинского правительства.
Он подчеркнул, что вряд ли найдутся смельчаки, готовые «забрать» Крым. При этом жителей полуострова, по его мнению, никто не сможет заставить «вернуться в чужую Украину», поскольку Россия — их «историческая Родина».
«Необходимо Климкину и иже с ним не забывать, что санкции может в ответ ввести Россия, и тогда Украине будет очень сложно», — резюмировал Гемпель.
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Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , Юрий Гемпель , Павел Климкин , МИД , Правительство Украины , РИА Новости , Республика Крым
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