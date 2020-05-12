Заявление МИД Украины об условиях, выполнение которых будет способствовать «возвращению» Крыма Украине, — «бред», заявил депутат крымского парламента Юрий Гемпель. По его словам, вряд ли «найдутся люди, которые рискнут забрать Крым», сообщает РИА Новости.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Крым можно «забрать» только, если продолжить давить на Россию при помощи санкций, а также если большинство жителей полуострова изъявит желание «вернуть» республику в состав Украины.
«Очередной бред», — заявил Юрий Гемпель, комментируя слова министра украинского правительства.
Он подчеркнул, что вряд ли найдутся смельчаки, готовые «забрать» Крым. При этом жителей полуострова, по его мнению, никто не сможет заставить «вернуться в чужую Украину», поскольку Россия — их «историческая Родина».
«Необходимо Климкину и иже с ним не забывать, что санкции может в ответ ввести Россия, и тогда Украине будет очень сложно», — резюмировал Гемпель.