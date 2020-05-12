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На Сахалине введут въезд по пропускам 

РИА Новости и ещё 6 24 минуты назад
Только по пропускам: Регион РФ закрыли для гостей
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Въезд в Сахалинскую область с 14 мая будет возможен только при наличии цифровых пропусков, сообщает во вторник правительство региона.
С просьбой "закрыть регион" к губернатору обратились местные жители.
"Нам необходимо обеспечить производственный процесс, работу важных отраслей экономики. Поэтому было принято решение ограничить въезд в Сахалинскую область и ввести цифровые пропуска", — приводит пресс-служба слова главы региона Валерия Лимаренко.
С 14 мая все прибывающие в область обязаны предъявить сахалинскую регистрацию, при ее отсутствии необходимо оформить цифровой пропуск.
"Для этого перед отправкой в регион ему необходимо заполнить анкету. Она будет содержать сведения об адресе и данные предприятия, пригласившего работника. С другой стороны работодатель также должен уведомить о приглашении на работу. Страницу "Цифровой пропуск" разместят на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области. Оформлять документы планируется на территории аэропорта Южно-Сахалинска", — пояснили в правительстве.
За неисполнение требований физическому лицу грозит штраф до 30 тысяч рублей, юридическому лицу — до 300 тысяч рублей.
По данным оперштаба, в регионе официально подтвержден 41 случай заражения коронавирусом, 20 человек выздоровели, 21 пациент продолжает лечение.
В настоящее время прибывающие на остров сдают тесты на COVID-19 в аэропорту и на паромной переправе. Все пассажиры получают предписание об обязательной двухнедельной изоляции на дому или в специализированных обсерваторах.
Режим повышенной готовности в регионе действует до 31 мая, однако с 12 мая планируется открыть объекты торговли и сервиса с отдельным входом.
По последним данным, в России около 221 тысячи человек заразились коронавирусом, из них более чем 39 тысячам удалось победить инфекцию, 2009 пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Валерий Лимаренко , Сахалинская Область
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