Только по пропускам: Регион РФ закрыли для гостей

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Въезд в Сахалинскую область с 14 мая будет возможен только при наличии цифровых пропусков, сообщает во вторник правительство региона.

С просьбой "закрыть регион" к губернатору обратились местные жители.

"Нам необходимо обеспечить производственный процесс, работу важных отраслей экономики. Поэтому было принято решение ограничить въезд в Сахалинскую область и ввести цифровые пропуска", — приводит пресс-служба слова главы региона Валерия Лимаренко.

С 14 мая все прибывающие в область обязаны предъявить сахалинскую регистрацию, при ее отсутствии необходимо оформить цифровой пропуск.

"Для этого перед отправкой в регион ему необходимо заполнить анкету. Она будет содержать сведения об адресе и данные предприятия, пригласившего работника. С другой стороны работодатель также должен уведомить о приглашении на работу. Страницу "Цифровой пропуск" разместят на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области. Оформлять документы планируется на территории аэропорта Южно-Сахалинска", — пояснили в правительстве.

За неисполнение требований физическому лицу грозит штраф до 30 тысяч рублей, юридическому лицу — до 300 тысяч рублей.

По данным оперштаба, в регионе официально подтвержден 41 случай заражения коронавирусом, 20 человек выздоровели, 21 пациент продолжает лечение.

В настоящее время прибывающие на остров сдают тесты на COVID-19 в аэропорту и на паромной переправе. Все пассажиры получают предписание об обязательной двухнедельной изоляции на дому или в специализированных обсерваторах.

Режим повышенной готовности в регионе действует до 31 мая, однако с 12 мая планируется открыть объекты торговли и сервиса с отдельным входом.

По последним данным, в России около 221 тысячи человек заразились коронавирусом, из них более чем 39 тысячам удалось победить инфекцию, 2009 пациентов скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.