Пандемия оставляет Россию без Ближнего Востока

Пандемия коронавируса дала толчок более активному присутствию Китая на Ближнем Востоке, пишет обозреватель Le Monde Жан-Пьер Филью. Как отмечает историк, помощь ближневосточным странам в борьбе с новым кризисом даёт Пекину возможность предстать альтернативой недееспособным американцам и заполнить брешь, образовавшуюся после исчезновения России с международной арены.

До начала этого года Китай не проявлял большого интереса к Ближнему Востоку, сосредоточившись на крупных инвестиционных проектах вроде «Нового шёлкового пути» и позволяя России пожинать плоды ухода американцев из региона, пишет обозреватель Le Monde, историк-арабист Жан-Пьер Филью. Однако коронавирусный кризис подтолкнул Пекин к тому, чтобы предстать на Ближнем Востоке альтернативой американской державе, неспособной вдохновить страны на скоординированные усилия в борьбе с пандемией, считает специалист.

По мнению эксперта, эта долгосрочная стратегия строится на безоговорочной поддержке Пекином действующих режимов в регионе, в том числе самых авторитарных, несмотря на существующие между ними разногласия. Такая «солидарность диктатур» полностью оправдала себя с самого начала коронавирусного кризиса, когда президент Египта «отличился» отправкой медицинской помощи охваченному пандемией Китаю, а иранская поддержка Пекина не ослабла даже несмотря на то, что распространение вируса в стране, затронутой эпидемией гораздо сильнее других государств в регионе, могло быть вызвано китайским присутствием в священном городе Кум.

Китай не только демонстративно оказывал ближневосточным странам помощь в борьбе с пандемией, в частности посредством широко освещаемых поставок масок, но и стал с невиданной раньше интенсивностью наращивать эффективное сотрудничество, к примеру, с израильским Министерством обороны , которое в прошлом месяце доставило из Китая одиннадцать самолётов, груженных медицинским оборудованием (расходы за трёхмиллионную партию масок взял на себя фонд российско-израильского миллиардера). При этом отныне Китай сопровождает все подобные действия агрессивной риторикой в адрес западных демократий, обвиняя их в неспособности справиться с кризисом, и на Ближнем Востоке, где США систематически становятся объектом очернения, эта кампания ведётся особенно ожесточённо, замечает специалист.

В частности, Пекин обвиняет США во всех бедах Ирана, оставляя Францию, Германию и Великобританию в одиночестве в их попытке спасти то, что осталось от ядерного соглашения, всё более отвергаемого иранскими «ястребами». По убеждению эксперта, Пекин больше не боится проводить политику в духе конфронтации на Ближнем Востоке, где озлобленность в отношении США становится повсеместной, в том числе в Саудовской Аравии. Как напоминает автор, недавно Дональд Трамп пригрозил наследному принцу Мухаммеду ибн Салману вывести американские войска из страны в случае, если соглашение о ценах на нефть не будет достигнуто. Несмотря на эффективность этой угрозы, в американо-саудовских отношениях она оставит «глубокий след», уверен эксперт.