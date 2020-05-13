Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом сообщил ее спикер Вячеслав Володин на пленарном заседании 13 мая, передает РИА Новости.

Имена еще двух заразившихся Володин не назвал. По словам спикера Госдумы, один из заразившихся выписан, двое лечатся дома, еще двое — в больнице. Он напомнил коллегам о необходимости соблюдать меры предосторожности.