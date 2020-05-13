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Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 24 24 минуты назад
Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом
Фото: РИА Новости
Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом сообщил ее спикер Вячеслав Володин на пленарном заседании 13 мая, передает РИА Новости.
25 апреля стало известно о заражении депутатов Леонида Калашникова (КПРФ) и Дмитрия Новикова (КПРФ). 6 мая сообщалось, что в Твери в больницу с коронавирусом попала Светлана Максимова («Единая Россия»), избравшаяся в Тверской области.
Имена еще двух заразившихся Володин не назвал. По словам спикера Госдумы, один из заразившихся выписан, двое лечатся дома, еще двое — в больнице. Он напомнил коллегам о необходимости соблюдать меры предосторожности.
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Политика , Другое , Светлана Максимова , Калашников Леонид Иванович , Дмитрий Новиков , Единая Россия , Госдума , КПРФ
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