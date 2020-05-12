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«Неподобающее поведение»: вице-мэра Новороссийска уволили после похода на шашлыки 

ТК «Звезда» и ещё 14 15 минут назад
Неподобающее поведение: заммэра в РФ уволили из-за шашлыков
Фото: РИА Новости
Новость о смещении заместителя мэра с должности сообщил сам глава города Игорь Дьяченко.
Екатерина Демченко, ранее занимавшая пост вице-мэра Новороссийска, была уволена со своей должности. Причиной послужило появление в Сети кадров, на которых Демченко проводит время на шашлыках в период всеобщей самоизоляции, введенной из-за угрозы заражения COVID-19.
Новость о смещении заместителя мэра с должности сообщил сам глава города Игорь Дьяченко в Instagram.
Мэр Новороссийска охарактеризовал поведение Демченко как «неподобающее», новость о котором «не требует никаких комментариев».
«Решение принципиальное, кардинальное и однозначное», — подчеркнул он.
Дьяченко отметил, что муниципальные служащие, которые выступают олицетворением городской власти, не имеют права на поведение, наносящее ущерб ее авторитету.
По результатам проведенного недавно опроса 58% россиян указали, что соскучились по походам на шашлыки. Тем не менее, такое времяпрепровождение на природе они планируют вернуть в свою жизнь уже после окончания режима самоизоляции.
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Политика , Екатерина Демченко , Игорь Дьяченко , Новороссийск
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