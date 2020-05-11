Чехию попросили защитить российского дипломата

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Посольство России Чехии призвало власти предоставить охрану сотруднику дипломатической миссии, так как в его адрес стали поступать угрозы.

Как сообщили в ведомстве, обвинения в адрес сотрудника посольства России в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков российской стороной являются ложными и бездоказательными, они были опровергнуты как в Москве , так и в Праге.

«Посольство обратилось в МИД Чехии с просьбой предпринять все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство своего сотрудника», — добавили там.

Посольство отметило, что в адрес российского дипломата из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли начали поступать угрозы

«Посольство в этой связи также вынуждено обратиться к чешской стороне за предоставлением сотруднику дипмиссии полицейской охраны», — заявили в дипмиссии.

Ранее МИД Чехии предложил России обсудить сложности во взаимоотношениях на фоне сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

Там также прокомментировали усиление безопасности в чешском посольстве в Москве.