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Российского дипломата затравили в Чехии 

Артём Кульша и ещё 13 1 час назад
Чехию попросили защитить российского дипломата
Фото: РИА Новости
Сотрудник посольства России в Чехии получает угрозы из-за травли, развернутой местными средствами массовой информации (СМИ). Об этом сообщает пресс-служба дипломатической миссии.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», чешские СМИ со ссылкой на местные специальные службы обвинили российского дипломата Андрея К. в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков.
«Ложные и бездоказательные обвинения в адрес сотрудника посольства были неоднократно и однозначно опровергнуты как в Москве, так и в Праге», — сказано в заявлении посольства России в Чехии.
Также в нем сказано, что в Чехии развернута антироссийская информационная кампания, а местная пресса развернула персональную травлю российского дипломата, из-за чего тот начал получать угрозы в свой адрес.
В Чехии заговорили о выдворении российского посла
В данной связи посольство России обратилось в Министерство иностранных дел (МИД) Чехии с просьбой предпринять меры для предупреждения посягательств на личность, свободу и достоинство дипломата, а также за предоставлением ему полицейской охраны.
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Политика , В мире , МИД , Чехия
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