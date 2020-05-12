Чехию попросили защитить российского дипломата

Сотрудник посольства России Чехии получает угрозы из-за травли, развернутой местными средствами массовой информации (СМИ). Об этом сообщает пресс-служба дипломатической миссии.

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», чешские СМИ со ссылкой на местные специальные службы обвинили российского дипломата Андрея К. в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков.

«Ложные и бездоказательные обвинения в адрес сотрудника посольства были неоднократно и однозначно опровергнуты как в Москве, так и в Праге», — сказано в заявлении посольства России в Чехии.

Также в нем сказано, что в Чехии развернута антироссийская информационная кампания, а местная пресса развернула персональную травлю российского дипломата, из-за чего тот начал получать угрозы в свой адрес.