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Путин раскритиковал работу сайта госуслуг 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 24 10 часов назад
Путин раскритиковал работу сайта госуслуг
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин раскритиковал работу министерства связи из-за того, что портал госуслуг не выдержал нагрузки и оказался недоступен после выступления о единовременной поддержке всем семьям с детьми до 15 лет.
«Свыше миллиона заявок поступило, и портал не справился с этим объемом обращений. Сейчас коллеги из министерства связи работу наладили, но прошу обратить на это внимание», — заявил Путин, передает РИА «Новости».
11 мая президент Владимир Путин объявил о прямой помощи российским гражданам. В тот же день глава государства подписал указ об этих мерах поддержки.
После выступления президента сайт госуслуг не выдержал нагрузки и оказался недоступен. Временные проблемы с доступом на портал объяснили тестированием его устойчивости к планируемому росту обращений.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о беспрецедентных мерах поддержки семьей, анонсированных президентом, а также объяснила, как родители смогут оформить выплаты на детей.
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Политика , Владимир Путин , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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