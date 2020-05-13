Путин раскритиковал работу сайта госуслуг 

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Президент Владимир Путин раскритиковал работу министерства связи из-за того, что портал госуслуг не выдержал нагрузки и оказался недоступен после выступления о единовременной поддержке всем семьям с детьми до 15 лет.

«Свыше миллиона заявок поступило, и портал не справился с этим объемом обращений. Сейчас коллеги из министерства связи работу наладили, но прошу обратить на это внимание», — заявил Путин, передает РИА «Новости».

11 мая президент Владимир Путин объявил о прямой помощи российским гражданам. В тот же день глава государства подписал указ об этих мерах поддержки.

После выступления президента сайт госуслуг не выдержал нагрузки и оказался недоступен. Временные проблемы с доступом на портал объяснили тестированием его устойчивости к планируемому росту обращений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о беспрецедентных мерах поддержки семьей, анонсированных президентом, а также объяснила, как родители смогут оформить выплаты на детей.