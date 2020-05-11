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Россия пригрозила мерами турецким перевозчикам 

Вероника Полынина 14 минут назад
Россия поставила Турции ультиматум
Фото: РИА Новости
Москва примет зеркальные меры, если Турция не снимет ограничения для российских перевозчиков. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в телефонном разговоре с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилем Караисмаилоглу, говорится в сообщении Минтранса России.
В ходе переговоров стороны обсудили ограничения для российских автоперевозчиков при въезде на территорию Турции. Турецкая сторона проинформировала, что в ближайшее время намеревается снять все введенные ранее ограничения.
В свою очередь, Дитрих пообещал, что Россия введет зеркальные меры, если решение о снятии ограничений не будет принято до 23 часов 11 мая.
В конце апреля, как сообщал «Рамблер», власти Турции ввели ряд ограничений на въезд иностранных автомобильных грузоперевозчиков. Водителям разрешили въезд только после подписания обязательства покинуть территорию страны в течение 72 часов. В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) назвали действия турецких властей попыткой выдавить с рынка иностранных перевозчиков. В АСМАП указали, что 72 часов не хватит для разгрузки, погрузки и таможенного оформления.
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Комментарии 1
Политика , Евгений Дитрих , Минтранс РФ , Москва , Турция
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