Депутат Государственной думы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Она три часа пыталась убедить Дмитрия Гордона, что Крым — это Россия.
Разговор состоялся по видеосвязи, российский политик находилась в Симферополе, журналист — в Киеве.
"Озвучила свою позицию на многие процессы как бывший сотрудник прокуратуры Украины, первый прокурор российского Крыма и российский политик. Беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном. Говорили про Украину, Россию и Крым", — рассказала Поклонская.
Разговор Поклонской и Гордона длился около трех часов. Программа выйдет в понедельник на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".