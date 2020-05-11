Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту

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Разговор состоялся по видеосвязи, российский политик находилась в Симферополе, журналист — в Киеве.

"Озвучила свою позицию на многие процессы как бывший сотрудник прокуратуры Украины, первый прокурор российского Крыма и российский политик. Беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном. Говорили про Украину, Россию и Крым", — рассказала Поклонская.

Разговор Поклонской и Гордона длился около трех часов. Программа выйдет в понедельник на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".