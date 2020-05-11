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Поклонская дала интервью украинскому телеведущему 

Аргументы Недели и ещё 7 10 часов назад
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Фото: Аргументы Недели
Депутат Государственной думы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Она три часа пыталась убедить Дмитрия Гордона, что Крым — это Россия.
Разговор состоялся по видеосвязи, российский политик находилась в Симферополе, журналист — в Киеве.
"Озвучила свою позицию на многие процессы как бывший сотрудник прокуратуры Украины, первый прокурор российского Крыма и российский политик. Беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном. Говорили про Украину, Россию и Крым", — рассказала Поклонская.
Разговор Поклонской и Гордона длился около трех часов. Программа выйдет в понедельник на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".
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Политика , Крым наш , Наталья Поклонская , Дмитрий Гордон , Госдума , Республика Крым
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