Путин проведет совещание по ситуации в сфере авиации

Президент РФ Владимир Путин в среду, 13 мая проведет совещание по ситуации в авиационной отрасли. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Он утвердительно ответил на вопрос ТАСС, планируется ли на среду у Путина совещание по мерам поддержки сферы воздушных перевозок.

Президент РФ в последние недели проводит серию совещаний, где рассматривается положение дел на фоне пандемии в конкретных отраслях экономики. Ситуацию в транспортной сфере — автомобильных, железнодорожных, речных и морских перевозках — Путин обсудил в ходе видеоконференции 7 мая. Тогда же глава государства отметил, что по положению в сфере воздушных перевозок пройдет отдельное мероприятие, на котором, по его словам, будут обсуждаться также и задачи авиастроительной промышленности.