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Путин 13 мая проведет совещание по ситуации в сфере авиации 

ТАСС и ещё 6 13 часов назад
Путин проведет совещание по ситуации в сфере авиации
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в среду, 13 мая проведет совещание по ситуации в авиационной отрасли. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он утвердительно ответил на вопрос ТАСС, планируется ли на среду у Путина совещание по мерам поддержки сферы воздушных перевозок.
Президент РФ в последние недели проводит серию совещаний, где рассматривается положение дел на фоне пандемии в конкретных отраслях экономики. Ситуацию в транспортной сфере — автомобильных, железнодорожных, речных и морских перевозках — Путин обсудил в ходе видеоконференции 7 мая. Тогда же глава государства отметил, что по положению в сфере воздушных перевозок пройдет отдельное мероприятие, на котором, по его словам, будут обсуждаться также и задачи авиастроительной промышленности.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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