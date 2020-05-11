Российским врачам назначили дополнительные выплаты 

Российским врачам и соцработникам назначили дополнительные выплаты. Они получат их за период с 15 апреля по 15 июля. Об этом стало известно в ходе обращения президента России к нации.
Для врачей установили доплату в 40 тысяч рублей за две недели. В случае если они работали с заболевшими, сумма составит 60 тысяч рублей.
Владимир Путин также заявил, что принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики, передает ТАСС.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней с 12 мая.