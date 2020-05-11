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Российским врачам назначили дополнительные выплаты 

Майк Габриелян 1 час назад
Российским врачам назначили дополнительные выплаты
Фото: РИА Новости
Российским врачам и соцработникам назначили дополнительные выплаты. Они получат их за период с 15 апреля по 15 июля. Об этом стало известно в ходе обращения президента России к нации.
Для врачей установили доплату в 40 тысяч рублей за две недели. В случае если они работали с заболевшими, сумма составит 60 тысяч рублей.
Владимир Путин также заявил, что принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики, передает ТАСС.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней с 12 мая.
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Политика , Общество , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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