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Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала «бездоказательной провокацией» публикации чешских СМИ о том, что представитель организации якобы привез в Прагу яд для отравления чешских муниципальных чиновников. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее чешское телевидение назвало исполняющего обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрея Кончакова человеком, который привез в Прагу яд рицин, которым якобы намеревались отравить муниципальных чиновников, ответственных за снос памятника маршалу Ивану Коневу в спальном районе Прага-6.

«Эта история длится давно. Это, конечно, в чистом виде провокация, реакция на ситуацию со сносом памятника, в дополнение. Есть силы, которые хотят усилить эту отрицательную реакцию, но в Чехии далеко не все такие», — сказала Митрофанова.

Она подчеркнула, что представитель Россотрудничества в Чехии владеет чешским языком и любит эту страну.