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Источник: Турция не вводила отдельные ограничения против российских автоперевозчиков 

ТАСС и ещё 19 2 часа назад
Турция ответила на ультиматум России
Фото: РИА Новости
Турция ценит сотрудничество с Россией в сфере перевозок грузов автотранспортом и не вводила отдельные ограничения в отношении российских автоперевозчиков. Об этом сообщил во вторник ТАСС дипломатический источник в Анкаре.
"Турция, как и все другие страны, прилагает усилия, чтобы свести к минимуму сбои в процессе поставок из-за вспышки коронавируса. В связи с этим мы придаем большое значение непрерывности нашего традиционного сотрудничества с Россией, нашим важнейшим коммерческим партнером, а также продолжению перевозок грузов автотранспортом через РФ в Центральную Азию. О введении Турцией отдельных ограничений в отношении российских автомобильных транспортных компаний речи не идет", — сказал собеседник агентства.
Россия пригрозила мерами турецким перевозчикам
Накануне Минтранс РФ сообщил, что Москва может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков при въезде в страну с 11 мая, если Анкара в течение дня не снимет аналогичные рестрикции в отношении российских перевозчиков.
"Правила транзита через нашу страну (Турцию — прим. ТАСС) и правила, применяемые в отношении въезда автотранспорта турецких и иностранных компаний в нашу страну и выезда из нее, определяются циркулярами нашего министерства внутренних дел. Их положения постоянно и полностью пересматриваются в свете борьбы с эпидемией [коронавируса], но с учетом того, чтобы не помешать процессу поставок. В рамках внесенных ранее поправок была отменена практика 14-дневного карантина для водителей. Новый циркуляр, опубликованный 8 мая, отменил требование для иностранных водителей покинуть нашу страну в течение 72 часов после въезда. Вместо этого было введено положение, согласно которому выезд [из Турции] должен быть осуществлен как можно скорее", — пояснил собеседник.
"Эти изменения, как правило, являются дополнительным шагом к нормализации нашего интенсивного торгового сотрудничества с Россией в сфере автомобильных грузоперевозок", — добавил он.
Ожидается, что консультации по этой теме будут продолжены представителями Минтранса РФ и Министерства транспорта и инфраструктуры Турции.
В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков ранее сообщили, что турецкие власти ввели ряд ограничений на въезд иностранных автомобильных грузоперевозчиков. В частности, речь идет о том, что после 27 апреля водителям разрешили въезд только после подписания обязательства покинуть территорию Турции в течение 72 часов. В ассоциации пояснили, что этот срок крайне мал для разгрузки, погрузки и таможенного оформления.
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Политика , Ближний Восток , Минтранс РФ , ИТАР-ТАСС , Турция
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