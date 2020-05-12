Турция ответила на ультиматум России

Турция ценит сотрудничество с Россией в сфере перевозок грузов автотранспортом и не вводила отдельные ограничения в отношении российских автоперевозчиков. Об этом сообщил во вторник ТАСС дипломатический источник в Анкаре.

"Турция, как и все другие страны, прилагает усилия, чтобы свести к минимуму сбои в процессе поставок из-за вспышки коронавируса. В связи с этим мы придаем большое значение непрерывности нашего традиционного сотрудничества с Россией, нашим важнейшим коммерческим партнером, а также продолжению перевозок грузов автотранспортом через РФ в Центральную Азию. О введении Турцией отдельных ограничений в отношении российских автомобильных транспортных компаний речи не идет", — сказал собеседник агентства.

Накануне Минтранс РФ сообщил, что Москва может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков при въезде в страну с 11 мая, если Анкара в течение дня не снимет аналогичные рестрикции в отношении российских перевозчиков.

"Правила транзита через нашу страну (Турцию — прим. ТАСС) и правила, применяемые в отношении въезда автотранспорта турецких и иностранных компаний в нашу страну и выезда из нее, определяются циркулярами нашего министерства внутренних дел. Их положения постоянно и полностью пересматриваются в свете борьбы с эпидемией [коронавируса], но с учетом того, чтобы не помешать процессу поставок. В рамках внесенных ранее поправок была отменена практика 14-дневного карантина для водителей. Новый циркуляр, опубликованный 8 мая, отменил требование для иностранных водителей покинуть нашу страну в течение 72 часов после въезда. Вместо этого было введено положение, согласно которому выезд [из Турции] должен быть осуществлен как можно скорее", — пояснил собеседник.

"Эти изменения, как правило, являются дополнительным шагом к нормализации нашего интенсивного торгового сотрудничества с Россией в сфере автомобильных грузоперевозок", — добавил он.

Ожидается, что консультации по этой теме будут продолжены представителями Минтранса РФ и Министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков ранее сообщили, что турецкие власти ввели ряд ограничений на въезд иностранных автомобильных грузоперевозчиков. В частности, речь идет о том, что после 27 апреля водителям разрешили въезд только после подписания обязательства покинуть территорию Турции в течение 72 часов. В ассоциации пояснили, что этот срок крайне мал для разгрузки, погрузки и таможенного оформления.